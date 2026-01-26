Controlado un incendio en una planta de almacenamiento de azufre del Puerto de Bilbao, sin heridos

BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos han controlado un incendio que se ha producido sobre las siete y media de la tarde de este lunes en una planta de almacenamiento de azufre del muelle AZ1 del Puerto de Bilbao en el Abra exterior, según ha informado la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Tras iniciarse el fuego, inmediatamente se ha puesto en marcha el plan de autoprotección y la Autoridad Portuaria ha activado el sistema de respuesta.

Dentro de dicho protocolo se ha comunicado el incendio a emergencias del Gobierno vasco, que no ha tenido la necesidad de activar el plan de emergencia exterior dado que no hay afectación a la población.

No hay que lamentar tampoco ningún daño personal. Cerca de las diez de la noche los bomberos ya han dejado de actuar en la zona al estar controlada la situación. Quedará un retén de vigilancia, así como policía portuaria.