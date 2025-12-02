Cooperativas vascas exponen en Francia la "fortaleza, competitividad e innovación" del cooperativismo vasco

Acto con motivo de la visita de una delegación vasca, encabezada por el Lehendakari, Imanol Pradales, y en la que han tomado parte representantes de Konfekoop y cooperativas vascas - KONFEKOOP

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Cooperativas de Euskadi-Konfekoop y cooperativas vascas han expuesto en la Región de Nouvelle-Aquitaine (Francia) la "fortaleza, competitividad e innovación" del modelo cooperativo vasco, según ha explicado en un comunicado de prensa.

Konfekoop participa esta semana en la misión oficial empresarial y estratégica que lidera el Lehendakari, Imanol Pradales, en la citada región francesa, en el marco del evento "Nouvelle-Aquitaine/Euskadi - Innovation & Business Connect", organizado por el Gobierno Vasco, la Región de Nouvelle-Aquitaine, Basque Trade & Investment y la Cámara de Comercio e Industria de Nouvelle-Aquitaine.

La presidenta de Konfekoop, Rosa Lavín, y el director, Iñaki Nubla, así como las empresas cooperativas I+Med (biotecnología), Udapa (agroalimentario), Bexen Medical, Bioservices y Cardio, así como Mondragon han formado parte de la delegación institucional vasca y han tomado parte activa en el foro económico y en la mesa redonda dedicada al cooperativismo y las cooperativas de trabajo asociado.

Rosa Lavín, Naiara López de Uralde, responsable de comunicación y marketing de Udapa, Imanol Olaskoaga, Business Development en i+Med y Amaia Ferro, directora de Desarrollo de Negocio y Proyectos Transversales de Mondragon han puesto en valor "la fortaleza, competitividad e innovación" del cooperativismo vasco, así como su contribución al desarrollo económico, social y territorial de Euskadi.

La mesa redonda ha abordado también los modelos de gobernanza, la participación de las personas trabajadoras, la sostenibilidad empresarial y la aportación del modelo cooperativo a la resiliencia económica.

Lavín ha señalado, por su parte, que "la cooperación transfronteriza es una realidad que ya está generando oportunidades para nuestras empresas, las personas jóvenes y nuestro modelo cooperativo". "Creemos profundamente que la cooperación multiplica nuestro impacto y fortalece el desarrollo económico y social de nuestros territorios, por lo que seguiremos trabajando con compromiso", ha añadido.

Según ha explicado Konfekoop, esta misión supone un "nuevo impulso" al fortalecimiento de los vínculos económicos, tecnológicos e institucionales entre Euskadi y Nouvelle-Aquitaine, en el marco del trabajo continuado de la Eurorregión Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarra que realiza la Confederación.