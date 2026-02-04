Coros y 'makilas' vuelven a sonar en Bilbao para celebrar la tradición de Santa Águeda

Varias personas durante la víspera de Santa Águeda, a 4 de febrero de 2026 - David de Haro - Europa Press

Coros de adultos, jóvenes y mayores, acompañados de 'makilas' (bastones) han vuelto a sonar este miércoles por las calle de Bilbao para celebrar la tradición de Santa Águeda, al igual que han hecho en numerosas localidades vascas.

En víspera de Santa Águeda, coros y cuadrillas han recorrido las calles entonando canciones y golpeando las 'makilas' contra el suelo de forma rítmica, para recordar a la santa siciliana del siglo III, protectora de las mujeres y de la maternidad.

A ella se le atribuyen poderes como evitar incendios y erupciones volcánicas, proteger contra malos espíritus y enfermedades del ganado o potenciar la producción agraria, así como la capacidad de curar cefaleas y migrañas.

En Bilbao, algunos de los coros que han recorrido la ciudad durante toda la jornada han llegado también al Consistorio, donde han sido recibidos por la Corporación Municipal el Coro del Ayuntamiento de Bilbao, el Coro de Bomberas y Bomberos de Bilbao, el Coro Infantil de Artxandape Ikastola y el Coro de Arratia, que han entonado las canciones populares en honor a Santa Águeda.

El origen de esta tradición centenaria es esencialmente rural, aunque con el paso de los años, se ha extendido también a las ciudades. Cada 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, los coros y cuadrillas recorren las calles y los barrios cantando en honor a la santa, al ritmo marcado por el choque de las varas y bastones contra el suelo.

Antiguamente, eran jóvenes solteros quienes iban de puerta en puerta recogiendo dinero o viandas para realizar una comida o merienda. En la década del siglo XX, coincidiendo con una mayor incorporación de las mujeres, la postulación empezó a destinarse entonces a la financiación de las ikastolas y a otros fines benéficos.

Esta costumbre se ha mantenido en el caso del Coro de Bomberos de Bilbao, que ha recorrido las principales calles de la ciudad durante toda la mañana. Además, este jueves, 5 de febrero, se volverá a celebrar en Barakaldo (Bizkaia) una de las más famosas romerías, en el santuario que lleva su nombre en Kastrexana.