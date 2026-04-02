Cortada la N-1 en Idiazabal, sentido Vitoria, al incendiarse las ruedas de un camión cisterna

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BILBAO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna ha sufrido una avería en la N-1 en Idiazabal (Gipuzkoa) tras originarse fuego en las ruedas del vehículo, lo que ha provocado inicialmente el corte de la carretera. A las nueve y veinte de la mañana ya estaba abierta la vía en sentido San Sebastián, pero no se podía circular en dirección Vitoria.

Según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad, el siniestro ha ocurrido a las ocho menos veinte de la mañana cuando el camión ha sufrido la avería, en el momento en que circulaba en dirección Vitoria.

Al parecer, se ha originado fuego en alguna de las ruedas, lo que ha obligado, en un primer momento, a cortar la vía en ambos sentidos. Al lugar han acudido los Bomberos y a las ocho y diez de la mañana ya estaba sofocado el incendio.

A las nueve y veinte de la tarde ya estaba abierto el carril sentido San Sebastián, mientras que la carretera permanecía cortada en dirección Vitoria.