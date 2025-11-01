Crean una red para conectar a referentes del emprendimiento local para impulsar el ecosistema de 'startups' de Bizkaia

BILBAO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa B Founders Club, liderada por BAT B Accelerator Tower, se ha puesto en marcha con el objetivo de reunir a fundadores de 'startups' de éxito para compartir experiencias, generar conocimiento y promover acciones que fortalezcan el ecosistema emprendedor de Bizkaia, según ha informado la Diputación vizcaína.

El grupo promotor del nuevo B Founders Club está integrado por Fernando Bacaicoa, fundador de Grupo Educaedu; Eneko Knörr, emprendedor de Hostalia, Ideateca, Ludei o Stabolut e inversor en 'startups'; Gurutz Linazasoro, fundador y presidente ejecutivo de VIVEbiotech; Ander Michelena, socio fundador de Acurio Ventures y cofundador de Ticketbis; Oier Urrutia, fundador y CEO de Lookiero; e Iratxe Zuluaga, CEO de Ariadna Grid y Merytronic.

El B Founders Club surge como "una red de referencia que busca visibilizar los casos de éxito locales, fomentar la colaboración entre personas emprendedoras e inspirar a nuevas generaciones, posicionando a Bizkaia como un territorio atractivo para crear, crecer e invertir".

El proyecto está impulsado por BAT B Accelerator Tower, el Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia ubicado en la Torre Bizkaia y promovido por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao con la colaboración del Gobierno Vasco.

Según han destacado desde la Diputación, "es un 'hub' de referencia internacional que conecta 'startups', corporaciones, inversores, centros tecnológicos, universidades y entidades públicas de todo el mundo". Su objetivo es impulsar la innovación y nuevos negocios que "fortalezcan y renueven el tejido empresarial de Bizkaia y Euskadi", además de atraer y vincular talento internacional al territorio.

En la actualidad forman parte de esta comunidad 214 organizaciones, de las que son 114 son 'startups'. Desde su creación, en palabras de los responsables forales, "BAT ha consolidado un modelo que combina programas de incubación y aceleración, actividades de 'networking', acceso a financiación, conexión internacional con más de 140 'hubs' de emprendimiento en todo el mundo y servicios especializados de apoyo a startups".

En este marco, B Founders Club se estructura como "un foro activo de conocimiento y colaboración, donde las personas fundadoras más experimentadas compartirán aprendizajes y buenas prácticas con personas emprendedoras que lideran proyectos en crecimiento".

El club cuenta con dos niveles de participación: el Successful Founders Committee, integrado por los seis fundadores de startups consolidadas con más de cinco millones de euros en inversión o facturación, y B Founders, formado por emprendedores que hayan levantado una ronda de inversión profesional de al menos 500.000 euros o superado el millón de euros en facturación en los últimos tres años.

Según ha explicado la Diputación, el club transferirá conocimiento, detectará "las palancas necesarias para el crecimiento del ecosistema", y trasladará propuestas y reflexiones a las instituciones públicas, corporaciones e inversores con el fin de "seguir fortaleciendo el tejido emprendedor de Bizkaia".

CONVOCATORIA

Tras la constitución del grupo promotor, se ha abierto una convocatoria para incorporar a las 'startups' socias que formarán parte del primer grupo de socios B Founders, cuya primera reunión se celebrará el 1 de diciembre en la Torre BAT. Las empresas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de BAT.

"Con la creación del B Founders Club, Bizkaia avanza en su compromiso con el emprendimiento, la innovación y el talento, consolidando una comunidad de personas fundadoras que comparten la visión de hacer del territorio un referente internacional en emprendimiento avanzado", ha subrayado la institución foral.