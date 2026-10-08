El Cross Tres Playas de San Sebastián causará cortes de tráfico el domingo

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cross Tres Playas de San Sebastián causará cortes de tráfico este próximo domingo. La prueba deportiva transcurrirá por el Antiguo, Centro, Gros y la Parte Vieja, comenzará a las diez de la mañana en la avenida de Satrustegi y se prevé que finalice hacia las 11.30 horas en el paseo de Irutxulo.

El Ayuntamiento y la Organización de la prueba han recomendado, en un comunicado, la utilización del transporte público en la ciudad, así como tener en cuenta que los movimientos en la ciudad van a verse ralentizados y, por tanto, "será conveniente salir con tiempo suficiente".

A las seis y cuarto se cortará al tráfico la avenida de Satrustegi y, tras la salida de la prueba, permanecerá cortado por desmontaje de meta hasta la 14.00 horas, aproximadamente.

Además, de seis y cuarto a doce del mediodía estará cortado el paso peatonal del paseo Irutxulo y a las nueve y media se procederá al cierre de las calles del circuito de la carrera que se irán abriendo conforme vaya pasando la cola de la prueba.

De diez a diez y media estará cerrada la alameda del Boulevard. Además, de nueve y media a once y media se cortará al tráfico el paseo de La Concha y el carril ciclista desde la plaza Vinuesa hasta el túnel del Antiguo.

La prueba partirá de Satrustegi por el túnel del Antiguo al paseo de La Concha y, a continuación, pasará por Zubieta, Easo, avenida de la Libertad, Miramar, Hernani, Boulevard, Reina Regente, puente Zurriola, avenida de La Zurriola, plaza Lapurdi, J.M.Barandiaran, paseo Luis Pedro Peña Santiago, paseo de La Zurriola, plaza de las Enfermeras, puente de Zurriola, paseo de Salamanca, Paseo Nuevo, San Juan, 31 de Agosto, calle Mayor, Ijentea, Naútico, plaza Clara Campoamor, paseo de La Concha y paseo Irutxulo hasta Meta, junto a la rampa.

Los autobuses urbanos sufrirán cambios de recorridos y paradas de algunas líneas de entre las 09.30 y las 10.30 horas, aproximadamente.