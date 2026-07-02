La Cuadrilla de Rioja Alavesa desarrolla una campaña para jóvenes contra violencias machistas en contextos festivos

VITORIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Rioja Alavesa ha desarrollado durante los meses de mayo y junio una campaña de prevención de las violencias machistas en contextos festivos dirigida al alumnado de 4º de ESO del IES Samaniego, ASSA Ikastola y San Bizente Ikastola.

La iniciativa, dinamizada por Berhezi, ha incluido talleres participativos en los que las y los jóvenes han reflexionado sobre cómo se viven las fiestas, qué comportamientos generan malestar o violencia, y qué actitudes son necesarias para construir espacios de ocio basados en el respeto, la libertad y el cuidado colectivo.

De esa forma, se han abordado cuestiones como el consentimiento, la presión social, la ocupación de los espacios o la responsabilidad compartida para prevenir las agresiones machistas, según ha informado la Cuadrilla en un comunicado.

La campaña ha puesto de relieve la necesidad y la urgencia de trabajar con adolescentes modelos festivos feministas. "No se trata únicamente de prevenir las agresiones machistas, sino de imaginar y construir unas fiestas en las que todas las personas puedan disfrutar, expresarse y desarrollar su identidad con libertad, sin miedo y desde el disfrute compartido", ha subrayado la Cuadrilla de Rioja Alavesa.