La cuarta edición de Boga Boga Festibala reunirá del 10 al 13 de septiembre en San Sebastián a más de 25 artistas - BOGA BOGA FESTIBALA

SAN SEBASTIÁN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de Boga Boga Festibala, el festival donostiarra de música independiente, se celebrará del 10 al 13 de septiembre y volverá a reunir en San Sebastián a más de 25 artistas en un cartel que consolida su "vocación internacional".

Serán cuatro días de programación repartidos entre el Palacio Miramar, la plaza Easo y Dabadaba. La propuesta artística "combina sonidos que transitan del synth-pop a la electrónica, del rock alternativo al post-punk, sin olvidar la sensibilidad de los songwriters y la escena emergente local", según han detallado desde la organización.

Sébastien Tellier actuará en el escenario del Palacio Miramar donde "se fundirán la elegancia pop y la emocionalidad profunda del personalísimo universo del genio francés". "Tellier ha sabido amalgamar el aura onírica de Guy-Manuel (Daft Punk), el latido primitivo de Tony Allen y el brillo de David Guetta, demostrando que su estilo está por encima de cualquier etiqueta", han señalado.

Por su parte, Alice Phoebe Lou, cantautora sudafricana afincada en Berlín, "aportará una sensibilidad intimista y lo-fi al fusionar folk, jazz e indie pop, una actitud independiente que la llevó incluso a rechazar la invitación de Coldplay para abrir su gira europea".

Los neoyorquinos Bodega regresan a San Sebastián con su directo de art-punk con "influencias ochenteras y lírica anticapitalista", mientras que Mursego estrenará un nuevo espectáculo y Merina Gris ofrecerá su único concierto en San Sebastián este verano.

También estarán en el festival Cervatana, banda formada por miembros de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, y la multiinstrumentista chilena Rubio, "una de las figuras más vanguardistas e interesantes de la escena alternativa latinoamericana actual", habitual en el Primavera Sound.

El pintor y músico marroquí Rachyd B, el DJ francés MYD, la estadounidense Ana Roxanne, Llúcia Pla y la tolosarra Alaia completan el cartel de Boga Boga Festibala, para el que las entradas ya están a la venta.

Asimismo, por la plaza Easo pasarán durante todo el fin de semana Rüdiger, Kulata, Lorea Argarate, Labar, Remei de ca la fresca, Mala gestión, Zeatikez, Barrk, Juan Tatorri, Gailu, Julia Sabaté y Marte Lasarte.

Asimismo, se recuperan los cursos de verano en colaboración con la EHU. Durante el montaje del festival se celebrarán ponencias y mesas redondas en el Palacio de Miramar para analizar la situación actual de la música, los cambios de paradigma y las formas de afrontarlos desde la perspectiva de promotores e instituciones.