Cuatro atendidos por inhalación de humos en el incendio de un vertedero en Vitoria

Incedio declarado este miércoles en el vertedero municipal de Gardelegi, en Vitoria. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han sido atendidas por inhalación de humo en un incendio declarado este miércoles en el vertedero municipal de Gardelegi, en Vitoria.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria, el incendio ha obligado a los bomberos de Vitoria-Gasteiz a solicitar refuerzos al Organismo Autónomo de Bomberos Forales de Álava para apagar el fuego, cuya extinción puede llevar "bastante tiempo".

Pese a ello, las mismas fuentes señalan que no hay riesgo de que el incendio, iniciado alrededor de las cinco de la tarde, se extienda a la zona forestal. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz prevé que próximamente lleguen a la zona dos cisternas de refuerzo para el operativo.

Como consecuencia de la humareda generada, cuatro personas han tenido que ser atendidas en la zona por inhalación de humo. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias.