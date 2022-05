Cuatro estudiantes de Física de la UPV/EHU participan en el concurso 'Plancks 2022' en Múnich

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estudiantes del Doble Grado en Física e Ingeniería Electrónica de la UPV/EHU participarán en el concurso de física 'Plancks 2022', el más importante de esta disciplina organizado por la International Association of Physics Students (IAPS), que se celebrará del 5 al 8 de mayo en Múnich, según ha informado la Universidad del País Vasco.

Jaime López, Gabriel Ybarra, Marco López y Carmelo López (que se presentan como el equipo Rodinyer), lograron el billete a Múnich tras clasificarse como subcampeones en las preliminares nacionales de 'Plancks 2022'.

Al ser un concurso internacional, participan 40 equipos de 28 países de todo el mundo, los cuatro estudiantes de la UPV/EHU imaginan que la competencia será "muy grande", lo que no es óbice para que viajen "ilusionados" y con ganas de participar, han indicado desde la UPV/EHU.

"Es cierto que llegar hasta la fase internacional de Plancks se debe a que durante estos cuatro años del grado hemos trabajado bastante, pues la Física no es fácil, pero, por otro lado, hay que decir que nos encanta lo que estudiamos", ha dicho Gabriel Ybarra.

España organizó las preliminares el 4 marzo de este año, en las que participaron 48 equipos estatales, esto es, cerca de 200 participantes de 16 universidades diferentes. En estas primeras pruebas, el equipo Rodinyer se clasificó como subcampeón y pasó a formar parte de ¡Plancks 2022'.

Para los concursantes de Rodinyer, las pruebas preliminares fueron una buena oportunidad para adquirir confianza. Así, según explica Jaime López, como no están acostumbrados a resolver problemas en grupo, "fue interesante estar unas horas trabajando juntos y nos gustó mucho la dinámica que desarrollamos".

COOPERACIÓN

Lo que más atrae a los cuatro participantes no es el propio concurso, si no el hecho de que van a pasar unos días en un ámbito internacional compitiendo y, "lo más importante" cooperando con otros físicos, según la UPV/EHU.

"Por mucho que el evento principal en Múnich sea la competición, la física se ha construido principalmente a partir de la cooperación de innumerables personas a lo largo de la historia. Es por eso, en parte, la razón por la que no le damos 'tanta' importancia a la competición en sí. Para nosotros el evento principal no es la propia competición, si no el hecho de juntarnos con un grupo plurinacional que comparte el gusto por una misma disciplina, la física", afirma Marco López.

Este concurso anual es un evento de cuatro días de duración con numerosas actividades, aparte de la competición en sí, en la que participan los 40 equipos de los cinco continentes. El programa se complementa con conferencias, impartidas por científicos de renombre, como Reinhard Genzel (Nobel de Física de 2020) o Ignacio Cirac (galardonado con el Wolf y el Premio Princesa de Asturias).

Durante el concurso, los estudiantes deberán enfrentarse a varios problemas de física, de temas tan diversos como pueden ser los relacionados con la mecánica clásica, la óptica aplicada o la cosmología. Así, los estudiantes, encuadrados en equipos de tres o cuatro miembros, resuelven cuatro problemas de física teórica en el plazo de tres horas.

Carmelo López señala que, aunque formalmente van a acudir a un concurso, para ellos "el mayor premio es poder acudir a un evento como éste, con charlas de científicos de prestigio y gente con intereses similares". "Al fin y al cabo, lo importante es vivir la experiencia y disfrutar de esta oportunidad única. No queremos que hacerlo mal en la competición nos arruine el viaje. Ganar o no pasa a un segundo plano", concluye.