Cuatro heridos en un choque entre cuatro vehículos en la A-8 en Basauri (Bizkaia) con 6 km de retenciones

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BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en la A-8, en Basauri (Bizkaia), en un choque entre cuatro vehículos registrado poco antes de los túneles de Malmasín. Como consecuencia, se han registrado retenciones que han alcanzado los seis kilómetros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, el accidente se ha registrado este lunes a las 6.45 horas. Cuatro coches han colisionado entre sí cuando circulaban sentido San Sebastián, antes de entrar en los túneles de Malmasín.

Los cuatro conductores de los vehículos han resultado heridos y evacuados al hospital de Basurto. A causa del siniestro, se han originazo en el lugar retenciones que han alcanzado los seis kilómetros. A las 9.15 horas se ha recuperado la normalidad viaria.