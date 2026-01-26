Cuatro personas resultan heridas en un accidente múltiple en la N-240, a la altura de Miñano Mayor (Álava)

VITORIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente múltiple registrado a primera hora de esta tarde a la altura de Miñano Mayor (Álava), en el que se han visto implicados ocho turismos y un autobús. El choque se ha producido alrededor de las 14.20 horas en la carretera N-240 a la altura de Miñano Mayor, en sentido Vitoria-Gasteiz.

En el accidente se han visto implicados ocho turismos y un autobús. Cuatro personas han resultado heridas, por lo que dos de ellas han sido trasladadas al hospital de Txagorritxu y otras dos, al de Santiago, ambos en la capital alavesa, si bien no parece que --en principio-- ninguna de ellas haya sufrido heridas de gravedad.

El choque múltiple ha obligado a cortar el tráfico en este tramo de la N-240 y ha causado retenciones en la zona, según han informado fuentes de la Ertzaintza.