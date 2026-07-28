Culmina el montaje del primer tramo sobre el agua de la pasarela All Iron entre Barakaldo y Erandio

Montaje del primer tramo sobre el agua de la pasarela All Iron - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La construcción de la pasarela All Iron, que unirá Barakaldo y Erandio para favorecer la movilidad peatonal y ciclista en ambas márgenes de la ría, ha alcanzado un nuevo hito con la colocación del primer tramo sobre el agua. Se trata de la pieza 9, una estructura que tiene una longitud de 33 metros, una anchura de 8,3 metros y un peso aproximado de 71 toneladas, que ha sido instalada en la margen derecha de ría, en Erandio.

Según ha informado el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, la maniobra de montaje se llevó a cabo durante la tarde de este pasado lunes mediante una pontona equipada con una grúa de cadenas de 300 toneladas, especialmente preparada para este tipo de operaciones.

Una vez posicionada y estabilizada la plataforma flotante, la grúa procedió al izado del tramo mediante una estrobada diseñada específicamente para garantizar la seguridad y precisión del montaje. Tras elevar la pieza, la grúa realizó el giro necesario hasta situarla sobre sus apoyos definitivos, haciendo coincidir uno de sus extremos con el tramo 10 y apoyando el extremo opuesto sobre la pila 9 de la futura pasarela.

Una vez colocada en su posición definitiva, se ejecutaron soldaduras provisionales de seguridad en distintos puntos de la estructura para inmovilizarla y asegurar su estabilidad. Posteriormente, la grúa fue descargando progresivamente parte del peso del tramo mientras se avanzaba en las labores de soldadura definitiva entre las piezas.

Durante toda la operación, equipos técnicos realizaron un seguimiento topográfico continuo para verificar la correcta alineación y geometría de la estructura antes de dar por finalizada la maniobra. Además, la pieza incorpora elementos específicos de refuerzo destinados a evitar movimientos transversales durante las operaciones de izado y colocación.

Para completar la unión definitiva con el tramo ya instalado, será necesario habilitar una plataforma de trabajo que permita ejecutar las soldaduras en todo el perímetro de la estructura. Estos trabajos de ensamblaje y soldadura tendrán una duración estimada de entre tres y cuatro semanas.

DEL MUELLE DE ZORROTZA A ERANDIO

La pieza 9 llegó al muelle de Zorrotza la madrugada del 2 de julio procedente del taller de Goros, en Vitoria-Gasteiz. Debido a las limitaciones del transporte especial, el tramo fue trasladado dividido en dos piezas independientes, que posteriormente fueron ensambladas para conformar la estructura definitiva.

En Zorrotza se ejecutaron trabajos de ensamblaje, alineación geométrica, soldadura y control dimensional necesarios para garantizar que los elementos alcancen las tolerancias exigidas, paso previo a su traslado por la ría, según ha explicado el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Una vez completado el montaje en bancada de los dos tramos, el pasado viernes, una grúa con capacidad de 500 toneladas lo cargó sobre la pontona, asegurando los elementos para evitar desplazamientos durante la navegación. De esta manera, los remolcadores procedieron a su traslado por la ría desde el muelle de Zorrotza hasta las inmediaciones de la zona de montaje en Erandio, haciendo un recorrido de casi 2,5 km.

La pontona permaneció fondeada y amarrada en una zona segura, protegida frente a la corriente y a las variaciones de la marea, hasta el momento de la instalación. El montaje se inició a primera hora de la tarde, dado que el considerable peso de la pieza, hacía necesario hacerlo coincidir con la pleamar.

VÍAS CICLISTAS

Según ha recordado el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, la nueva pasarela nace con el objetivo de facilitar los desplazamientos cotidianos a pie y en bicicleta entre Barakaldo y Erandio, y reforzar la conexión con el transporte público. El proyecto forma parte de la estrategia territorial de Bizkaia para impulsar una movilidad más sostenible, reducir el uso del vehículo privado y recortar emisiones contaminantes.

En concreto, la actuación se enmarca en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bizkaia 2023-2035, que contempla las líneas L3 y L4 en la margen derecha e izquierda de la ría, respectivamente, con el objetivo de reforzar la conectividad ciclista y peatonal entre municipios.

Se genera así un itinerario alternativo al transporte motorizado para los recorridos de corta media distancia entre municipios, que no pretende ser sólo una alternativa de ocio deportivo, sino una alternativa real para los desplazamientos de cualquier tipo entre estos municipios, fomentando la Movilidad Urbana Sostenible. Además, favorece el transporte urbano colectivo, ya que conecta con el tren en Ezkerraldea y con el metro en Eskuinaldea.