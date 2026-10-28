Los Cursos de Derechos Humanos de San Sebastián celebran sus 30 años con un programa de charlas hasta abril

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Derechos Humanos, puestos en marcha por un grupo de profesores de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la EHU, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián, celebran sus 30 años de trayectoria con un programa de charlas que se prolongará hasta el 7 de abril en espacios como el Museo San Telmo, Aldapeta Maria Ikastetxea y el Teatro Principal.

Desde la EHU han recordado que por estos cursos han pasado más de 300 expertos de todo el mundo procedentes de diferentes áreas de conocimiento y más de 70 estudiantes han conseguido una beca para realizar el Curso de Derecho internacional de los Derechos Humanos del Instituto René Cassin de Estrasburgo.

En los citados cursos han tomado parte juristas, politólogos, periodistas, sociólogos, o diplomáticos. En el ámbito del Derecho han participado profesorado de universidades de todo el mundo y operadores jurídicos tanto de tribunales nacionales (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional) como internacionales (Corte Internacional de Justicia, Tribunal para la antigua Yugoslavia, Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Con ocasión de este 30 aniversario, se ha preparado un programa que se desarrollará desde octubre hasta abril y que abordará, entre otros temas, Palestina, la Iglesia católica y la pederastia, islam y democracia, o la memoria histórica. La matriculación en los cursos es obligatoria para quienes quieran optar a las becas, mientras que para el público en general la asistencia a los cursos es libre, hasta completar el aforo.