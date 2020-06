El 45% de los bares y restaurantes que han reabierto en Gipuzkoa están trabajando entre un 25 y un 50% menos

SAN SEBASTIÁN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 45% de los bares y restaurantes que han reabierto en Gipuzkoa tras el confinamiento por el covid-10 aseguran estar trabajando entre un 25 y un 50% menos que otros años, según una encuesta realizada por Hostelería Gipuzkoa al sector entre los días 10 y 11 de junio, es decir, con el inicio de la tercera fase de la desescalada.

En un comunicado, la asociación ha señalado que un total de 412 establecimientos de hostelería (alojamiento y restauración) del conjunto del Territorio han respondido a su cuestionario, según el cual, "el 81,65% de los establecimientos del subsector de restauración de Gipuzkoa ya ha abierto sus puertas".

La mayoría de establecimientos (48,13%) lo hicieron en la fase 2 con la apertura del interior del establecimiento, es decir, entre el 25 de mayo y el 8 de junio. Un 29,85% lo hizo en la fase 1 y el 22,01% restante al inicio de esta tercera fase.

Los establecimientos que no han abierto "achacan sus causas a que no hay demanda suficiente para cubrir los gastos, las fronteras están cerradas y su clientela es transfronteriza o tienen un establecimiento pequeño y no pueden acceder muchas personas manteniendo la distancia interpersonal de seguridad de dos metros", según Hostelería Gipuzkoa.

Además, ha recordado que los bares de ocio nocturno, discotecas o cafés conciertos no pueden abrir aún, ya que aunque en el Estado esté permitida su apertura en esta fase, en Euskadi todavía lo tienen prohibido.

La asociación ha destacado que, según la encuesta, "el 45% de los bares y restaurantes que han abierto señalan que, respecto a las mismas fechas del año pasado, están trabajando entre un 25 y un 50% menos" y otro 21% de los bares encuestados eleva esta valoración negativa entre el 50 y el 75% menos de actividad que las mismas fechas de 2019".

Además, el 48% considera que sus ventas en el conjunto del año estarán entre un 25 y un 50% por debajo de las del ejercicio 2019 y un 35% considera que la pérdida de actividad será mayor (entre el 50 y el 75%). El 45% de los establecimientos abiertos han incorporado ya al 75% (o más) de la plantilla, eso sí, en jornadas parciales en la mayoría de los casos. Otro 20% ha incorporado entre un 50 y un 75% de la plantilla y otro 20% entre el 25 y el 50%.

Según esta encuesta, los empresarios hosteleros creen que, si se sigue a este ritmo, la actividad no se recuperará hasta el verano del 2021 (38% de los encuestados) y 2022 (42% de los encuestados), o incluso más tarde (20% restante).

ALOJAMIENTO

En cuanto al subsector de alojamiento, Hostelería Gipuzkoa constata que "está aún más castigado que el de restauración" y, así, "el 58% de

los alojamientos guipuzcoanos todavía no han abierto sus puertas por falta de demanda o por estar adecuando sus instalaciones a la nueva normativa higiénico-sanitaria aprobada por el ICTE".

De los que han abierto, el 36% lo hicieron en la fase 2, es decir, entre el 25 de mayo y el 8 de junio, y otro 36% lo ha hecho al inicio de esta tercera fase. Según la encuesta, el 36% de los alojamientos que han abierto señalan que están trabajando un 75% por debajo de las mismas fechas del año pasado, un 14% indica que lo hace entre el 50 y 75% por debajo, y otro 21% entre el 25 y el 50% menos que en idénticas fechas de 2019.

Además, un 36% de los alojamientos consultados opina que su cifra de ventas caerá en 2020 más de un 75% respecto a 2019, otro 36% considera que la caída de actividad se situará entre el 50 y el 75% respecto a

2019 y otro 21% entre el 25 y el 50%. El 40% de los establecimientos abiertos han incorporado menos del 25% de plantilla, otro 27% ha incorporado entre el 25 y el 50% y otro 27% más del 75%.

Hostelería Gipuzkoa ha apuntado que "los empresarios de alojamiento de Gipuzkoa creen que, si seguimos a este ritmo, la actividad no se recuperará hasta el verano del 2021 (30% de los encuestados) y 2022 (50% de los encuestados) o incluso más tarde (20% restante)".