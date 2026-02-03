David Uclés presentará en Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao su último libro, "La ciudad de las luces muertas"

Cartel de la presentación del último libro de David Uclés - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao acogerá el próximo lunes, 9 de febrero, la presentación del libro "La ciudad de las luces muertas", del escritor jienense David Uclés, que estará acompañado por la periodista Elena Sierra. Juntos desgranarán los detalles de esta obra, que ha recibido el Premio Nadal del presente año, según ha informado el Consistorio bilbaíno.

Las invitaciones en www.bilbaokultura.eus se han agotado aunque habrá disponibles 25 entradas en la propia biblioteca una hora antes del comienzo del evento, que podrá seguirse también vía streaming.

"La ciudad de las luces muertas" se desarrolla en una Barcelona de posguerra "sumida en una oscuridad total tras un misterioso apagón provocado por la joven Carmen Laforet, donde escritores y artistas de distintas épocas intentan devolverle la luz a la ciudad, mezclando realidad y ficción, y rindiendo homenaje a la Barcelona literaria", han detallado desde el ayuntamiento.

Según han precisado, el suceso provocará que un puñado de escritores y artistas "vuelvan a la vida y se crucen en encuentros improbables". "Así, Picasso hará llorar a Simone Weil, y Cortázar retratará a Laforet; Gaudí barnizará a los transeúntes; Bolaño se adelantará a su muerte; García Márquez huirá en una barca y George Orwell protegerá a Montserrat Caballé, Núria Espert y Jordi Savall de los proyectiles de la guerra", han relatado.

En la novela se plasma la idea de que la creación artística constituye "la conciencia profunda de la sociedad, y que solo el arte puede devolver la luz de la razón a las sombras de la perdición y la catástrofe".

David Uclés es, además de escritor, músico, dibujante y traductor. Cursó estudios lingüísticos y trabajó como profesor de español, alemán e inglés en Alemania, Francia y Suiza. También vivió en Inglaterra y pasó varios años entre Galicia, Euskadi y Cataluña, aunque actualmente reside en Madrid.

Hasta el momento ha escrito cuatro novelas: "El llanto del león" (2019), "Emilio y Octubre" (2020), "La península de las casas vacías" (2024) y "La ciudad de las luces muertas", que ha recibido el Premio Nadal 2026.

Su anterior trabajo, "La península de las casas vacías", recibió numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Andalucía de la Crítica 2025, el Premio Dulce Chacón 2025, el Andalucía de las Letras 2025, el Premio Cálamo Mejor Libro del Año o el Premio Espartaco de la Semana Negra de Gijón a Mejor Novela Histórica, además de ser elegido el segundo mejor libro del año por el jurado de la lista anual de Babelia (2024). Uclés colabora con diversos medios de comunicación, como La Vanguardia, El País, Diario Jaén y la Cadena SER.

Elena Sierra (1978) es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la UPV/EHU. Se incorporó a El Correo en el año 2000, primero en la sección de Opinión y más adelante en Cultura y suplementos varios. Actualmente es colaboradora en temas de cultura, gastronomía y planes. Trabaja asimismo en comunicación y organización de jornadas y eventos, y ha colaborado en la elaboración de guiones audiovisuales y escritos.

Bidebarrieta Kulturgunea es el espacio de la Biblioteca de Bidebarrieta dedicado a la difusión cultural, que tiene entre sus objetivos la promoción de la literatura, el conocimiento y la divulgación científica.