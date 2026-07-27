Dbus ofrecerá en agosto un servicio reducido al Polígono 27 de San Sebastián en días laborables

SAN SEBASTIÁN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dbus ofrecerá durante el mes de agosto un servicio reducido en días laborables al Polígono 27, dentro de los horarios establecidos en la línea 26-Amara-Martutene de los autobuses urbanos de San Sebastián.

Según ha informado en un comunicado, las salidas desde el Boulevard de la capital guipuzcoana serán a las 7.35 horas y 14.30 horas, mientras que desde el Polígono 27 serán a las 13.00 y 19.00 horas. Asimismo, desde Dbus han recordado que la línea 43-Anoeta-Igara no dará servicio durante el mes de agosto.