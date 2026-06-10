Dbus de San Sebastián se sumará este jueves al Día mundial del Lipedema

SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Dbus de San Sebastián se sumará este jueves a la conmemoración del Día municipal del Lipedema, según ha informado en un comunicado.

Dbus ha anunciado que quiere unirse a las actividades organizadas por la Asociación de afectados/as de Linfedema Primario, Secundario y Lipedema de Gipuzkoa (AGADELPRISE) hacia "un mayor conocimiento de la enfermedad" y mostrar su apoyo a las personas que cada día luchan contra esta enfermedad.

Por ello, todos los autobuses urbanos de San Sebastián lucirán mañana el cartel de la campaña durante toda la jornada.