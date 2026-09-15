El debate de política general abre la semana que viene el último calendario de plenos de la legislatura en Álava

Pleno de las Juntas Generales de Álava - JJGG ÁLAVA

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Juntas Generales de Álava ha aprobado el calendario de sesiones del último periodo de la legislatura en el parlamento alavés, que se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2027, dos meses antes de que se celebren las elecciones forales, y que arrancará la próxima semana de mano del pleno del Debate de Política General del Territorio Histórico de Álava.

La institución alavesa ha informado en un comunicado que la sesión comenzará el martes 22, a las 11.00 horas, con la intervención del diputado general de Álava, Ramiro González, quien presentará las líneas fundamentales de la Diputación Foral respecto a la situación del Territorio Histórico y las medidas y previsiones normativas que propone adoptar durante el año.

González dispondrá para ello de un tiempo máximo de noventa minutos. A continuación, la sesión se suspenderá hasta la mañana del día siguiente, con el fin de que los grupos junteros puedan preparar sus respuestas.

El miércoles 23, a partir de las 9.30 horas, la presidenta de la cámara alavesa, Irma Basterra, abrirá un turno de menor a mayor para que cada grupo juntero pueda intervenir por un tiempo máximo de treinta minutos. El gobierno foral tendrá la oportunidad de contestar después a los representantes de los grupos junteros sobre las cuestiones planteadas, sin límite de tiempo.

Un nuevo turno de réplica de diez minutos de duración máxima por parte de cada uno de los diferentes grupos junteros, en el mismo orden que el primero, cerrará este debate de política general.

El 17 de septiembre, de manera extraordinaria y según el calendario acordado, comenzarán las sesiones en la sala de comisiones, hasta el mes de marzo. No varían las fechas de los dos plenos tradicionales, el último fin de semana de noviembre en Vitoria-Gasteiz y el último fin de semana de mayo, en una localidad que se acordará en el pleno de noviembre.