Declarada la Situación 1 del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales por el incendio de Zaldibia

SAN SEBASTIÁN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha declarado este lunes la Situación 1 de la Fase de Emergencia del "Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales de Euskadi", ante la evolución del incendio forestal registrado esta madrugada en el municipio guipuzcoano de Zaldibia.

Según han informado desde el Ejecutivo vasco, la decisión se ha adoptado después de que la Diputación Foral de Gipuzkoa haya elevado su Plan de Actuación Foral a la situación operativa 2.

El incendio se ha declarado en una zona arbolada del barrio Aiestaran Erreka de Zaldibia sobre las 02.50 horas. Desde ese momento, trabajan en las labores de extinción varias dotaciones de los servicios de extinción de incendios, efectivos de la Ertzaintza y personal del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Según los datos disponibles sobre las 13.00 horas, uno de los flancos del incendio se habría descontrolado, lo que podría suponer un riesgo para algunos bienes situados en las proximidades. Por el momento, no ha sido necesario evacuar a ninguna persona y los recursos de extinción se están reorganizando para reforzar los trabajos en la zona afectada.

PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS

La declaración de la Situación 1 permite reforzar el seguimiento de la emergencia y la coordinación de los recursos del Sistema Vasco de Atención de Emergencias, en colaboración con las instituciones y los servicios implicados en las labores de extinción.

La dirección operativa de la emergencia continúa bajo la responsabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de su Plan de Actuación Foral, mientras que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco participa en el Puesto de Mando Avanzado para garantizar la coordinación con el Plan Especial de Emergencias de Euskadi.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad recomienda a la ciudadanía no acercarse a la zona afectada, mantener despejados los accesos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y seguir en todo momento las indicaciones de la Ertzaintza y de los equipos de extinción.