La defensora de los derechos humanos en Palestina Lubnah Shomali propnunciará una conferencia en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representante de la organización palestina de derechos humanos BADIL Center (Centro de Recursos BADIL para la Residencia y los Derechos de los Refugiados Palestinos),Lubnah Shomali, impartirá una conferencia el próximo martes en Vitoria-Gasteiz sobre 'Descolonización y derecho al retorno: Análisis y perspectivas desde Palestina'.

La charla está organizada por el colectivo BDZ Euskal Herria y Paz con Dignidad y se llevará a cabo, a partir de las 18.30, en el museo BIBAT del Casco Medieval.

BDZ ha explicado que BADIL es una organización palestina de derechos humanos fundada en 1998, dedicada a defender y promover los derechos de los refugiados y desplazados internos palestinos, independientemente de su ubicación geográfica, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados.

Lubnah Shomali, además de defensora y activista palestina de los derechos humanos, es licenciada en Biología Molecular y tiene una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Michigan. Nacida en Palestina, pero criada en Estados Unidos, se mudó a su ciudad natal en Cisjordania en 2008. Trabajó con la Municipalidad de Beit Sahour durante tres años como Responsable de Relaciones Internacionales antes de incorporarse al Centro de Recursos BADIL en 2012.