Una delegación comercial de Corea del Sur visita Rioja Alavesa para conocer sus vinos y explorar oportunidad de negocio - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha recibido este miércoles en Laguardia a una delegación comercial de 18 importadores y prescriptores del vino procedentes de Corea del Sur, que se encuentra estos días en Euskadi para conocer de primera mano los vinos de Rioja Alavesa, sus métodos de elaboración y la cultura vitivinícola que caracteriza a este territorio.

Durante el encuentro, Barredo ha destacado "la identidad y la proyección internacional" de Rioja Alavesa, así como la importancia de su tradición vitivinícola. "Para nosotros, el vino es mucho más que un producto. Es parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestro paisaje y de la actividad económica de nuestros pueblos", ha señalado.

Esta visita se enmarca en la misión comercial inversa con Corea del Sur recogida en el Plan de Promoción de la Industria Alimentaria de Euskadi 2026. Se trata de la segunda acción de promoción que se realiza con el mercado surcoreano, ya que el pasado mes de junio una docena de bodegas de Rioja Alavesa participaron en la feria Seul International Wines & Spirits Expo, SIWSE 2026.

El objetivo es acercar la oferta vitivinícola vasca a potenciales compradores y prescriptores y favorecer nuevas oportunidades de comercialización en el mercado surcoreano.

Desde el Gobierno Vasco han destacado que, según los datos del primer semestre de 2026, se está produciendo un crecimiento del 20,8% en el volumen de las exportaciones de vino vasco a Corea del Sur, "una evolución que anima a seguir estrechando las relaciones comerciales con este país".

Corea del Sur se ha consolidado como "uno de los mercados más dinámicos y con mayor proyección" de Asia, y es el tercer mayor importador de vino de la región, por detrás de China y Japón. Se trata de un mercado "cada vez más sofisticado", en el que, junto al predominio de los vinos tintos, crece el interés de las personas consumidoras jóvenes por los blancos, rosados y espumosos.

La consejera ha subrayado el apoyo del Gobierno Vasco con la promoción exterior de las bodegas y con el fortalecimiento de sus relaciones comerciales internacionales. "Queremos que la presencia de las bodegas de Rioja Alavesa en Corea del Sur siga creciendo y que los contactos que se están estableciendo se conviertan en relaciones comerciales sólidas y duraderas", ha afirmado.

Un total de 18 bodegas de Rioja Alavesa participan en esta misión comercial inversa, que ofrece a los profesionales surcoreanos la oportunidad de participar en una 'masterclass' dinamizada por el somelier Mikel Garaizabal, 'showrooms' para conocer los vinos directamente de sus elaboradores y visitar las instalaciones de las empresas productoras, conocer su historia y descubrir las características del territorio y de sus vinos.

La delegación comercial surcoreana visita Euskadi desde el pasado 31 de octubre y, además de Rioja Alavesa, está recorriendo bodegas de las Denominaciones de Origen de Txakoli de Bizkaia y Getaria, así como sidrerías de Euskal Sagardoa.

Estas visitas se enmarcan en el proyecto europeo 'CAPRICE II, Chill with an appetizer with European wine and quality products', que tiene como objetivo promocionar en los mercados de Corea del Sur y Japón los txakolis con denominación de origen, la sidra Euskal Sagardoa y productos vascos de calidad como la anchoa y el bonito del Cantábrico.