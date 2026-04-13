Una delegación de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco visita el Centro de Salud de Pasaia

Durante la jornada, la delegación ha podido conocer detalladamente el Servicio de Orientación para la Actividad Física y el Deporte - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco integrada por Elena Lete y Jon Aiartza (PNV), y Rebeka Ubera e Ima Garrastatxu (EH Bildu) ha visitado este lunes el Centro de Salud de Pasaia (Gipuzkoa).

A su llegada, la representación parlamentaria ha sido recibida por el responsable de la Unidad de Atención Primaria, Xabier Sanz, quien ha guiado la visita por las instalaciones.

Asimismo, en el encuentro han participado Malen Ruiz de Azua y Mikel Bringas, responsables técnicos del Plan de Acción Mugiment, según ha informado el Parlamento en un comunicado.

Durante la jornada, la delegación ha podido conocer detalladamente el Servicio de Orientación para la Actividad Física y el Deporte, de la mano del servicio local Pasaia Badia Aktiboa. La visita ha concluido con la observación de una sesión práctica del programa.