Una delegación del Parlamento Vasco asiste al Congreso Internacional de Evaluación Educativa

VITORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Parlamento Vasco ha asistido al Congreso Internacional de Evaluación Educativa que se celebra entre este lunes y mañana martes en Bilbao. La representación parlamentaria ha estado integrada por Alazne Arana, Aritz Abaroa, Pedro Saez de Castillo, Lorea Bilbao (PNV), Itziar Murua (EH Bildu) y Estibaliz Canto (PSE-EE), miembros de la Comisión de Educación, según ha informado la Cámara en un comunicado.

Inaugurado por el lehendakari, Imanol Pradales, el objetivo de este encuentro es promover la reflexión y el debate sobre la evaluación como herramienta clave para comprender, mejorar y transformar las prácticas educativas y los sistemas de enseñanza.

El congreso aborda las evaluaciones esenciales en la labor diaria de las y los docentes, incluyendo el seguimiento del rendimiento y progreso del alumnado. Asimismo, se tratarán otros tipos de evaluación, como los relativos a programas educativos, materiales didácticos, centros escolares, docentes y, en general, a los sistemas educativos.