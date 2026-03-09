Una delegación del Parlamento Vasco asiste al Congreso Internacional de Evaluación Educativa

La representación parlamentaria ha estado integrada por Alazne Arana, Aritz Abaroa, Pedro Saez de Castillo, Lorea Bilbao (PNV), Itziar Murua (EH Bildu) y Estibaliz Canto (PSE-EE)
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 14:41
VITORIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Parlamento Vasco ha asistido al Congreso Internacional de Evaluación Educativa que se celebra entre este lunes y mañana martes en Bilbao. La representación parlamentaria ha estado integrada por Alazne Arana, Aritz Abaroa, Pedro Saez de Castillo, Lorea Bilbao (PNV), Itziar Murua (EH Bildu) y Estibaliz Canto (PSE-EE), miembros de la Comisión de Educación, según ha informado la Cámara en un comunicado.

Inaugurado por el lehendakari, Imanol Pradales, el objetivo de este encuentro es promover la reflexión y el debate sobre la evaluación como herramienta clave para comprender, mejorar y transformar las prácticas educativas y los sistemas de enseñanza.

El congreso aborda las evaluaciones esenciales en la labor diaria de las y los docentes, incluyendo el seguimiento del rendimiento y progreso del alumnado. Asimismo, se tratarán otros tipos de evaluación, como los relativos a programas educativos, materiales didácticos, centros escolares, docentes y, en general, a los sistemas educativos.

