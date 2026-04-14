Una delegación del Parlamento Vasco estudia en Pamplona las políticas y normativas navarras sobre LGTBI

VITORIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Parlamento Vasco ha mantenido este martes en Pamplona diversas reuniones de trabajo con el objetivo de conocer las políticas, normativas y procesos de institucionalización LGBTI de la Comunidad Foral de Navarra.

La delegación parlamentaria ha estado integrada por Marijo Etxegoien e Irina Rabalo (PNV), Ikoitz Arrese (EH Bildu) y Adrián Fernández (PSE-EE), según ha informado la Cámara vasca en un comunicado.

La jornada ha comenzado con una reunión en el Ayuntamiento de Pamplona con la concejala de Igualdad, Zaloa Basabe, en la que la delegación parlamentaria ha conocido la labor que desarrolla el Área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural de esta institución.

Posteriormente, los parlamentarios han visitado el centro Harrotu, el servicio municipal de información y promoción de los derechos y la participación del colectivo LGBTI.

A lo largo de la mañana, la delegación ha mantenido reuniones con la directora y subdirectora del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad y Luna Martinicorena, y con el equipo del servicio Kattalingune. Junto al equipo de este servicio de atención integral a personas LGBTI, los parlamentarios han analizado los mecanismos de protección y asistencia dirigidos a este colectivo.

Para finalizar la jornada, la delegación parlamentaria se trasladará esta tarde al Parlamento de Navarra, en el que se reunirá con las personas que trabajaron en la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, de igualdad social de las personas LGTBI. En el encuentro participarán, entre otros grupos, integrantes de Naizen, Transkolore, Lumatza, EHGAM, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.