Una delegación del PNV se reunirá con representantes de la Comisión Europea para abordar la situación de Tubos Reunidos

Archivo - Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España).- Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del PNV se reunirá este miércoles con representantes de la DG Grow de la Comisión Europea para tratar la situación de Tubos Reunidos, empresa vasca en dificultades que ha planteado un ERE para 240 empleados, dentro de su plan de viabilidad.

Según ha informado la formación jeltzale, la delegación estará encabezada por la presidenta del Araba Buru Batzar (ABB), Jone Berriozabal, el parlamentario Jonatan Moreno, la europarlamentaria Oihane Agirregoitia y José Ramón Molinuevo, alcalde de Amurrio, localidad donde se ubica una de las plantas de Tubos Reunidos.

Los representantes del PNV se reunirán con miembros de la DG Grow de la Comisión Europea y, al término del encuentro, el alcalde de Amurrio hará declaraciones tras la reunión.