Denuncian una agresión sexual a una menor en la noche del pasado sábado en Maritxu Kajoi de Arrasate (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arrasate ha condenado firmemente la agresión sexual a una menor ocurrida en la localidad guipuzcoana durante la noche del pasado sábado en la celebración de Maritxu Kajoi, y ha pedido que se garantice la protección de la víctima, ya que "todas las instituciones implicadas en el caso respetaron la voluntad de la menor de que la denuncia presentada no se hiciera pública".

En una declaración institucional, el Consistorio ha expresado su "solidaridad y apoyo directo" a la menor que ha sufrido la agresión sexual y, desde el primer momento, ha puesto a su disposición los servicios y recursos con los que cuenta para hacer frente a este tipo de violencia.

Dado que la víctima es menor de edad, el Ayuntamiento de Arrasate ha hecho un llamamiento para que "se garantice su protección y se respete su voluntad". Así, ha explicado que, tras activar su protocolo interno, el Consistorio "ha respetado esa voluntad en todo momento" de que no se hiciera público el caso y ha rechazado "rotundamente las posibles filtraciones procedentes de otras instituciones".

Asimismo, ha condenado "enérgicamente" que se haya publicado la noticia, "por no respetar la voluntad y las necesidades de la víctima" y, con el fin de "ayudar a superar esta situación", ha puesto a disposición de la menor y de su familia los recursos y servicios con los que cuenta.

De este modo, ha incidido en que "el origen de la agresión es la violencia machista". "La violencia contra las mujeres tiene, por supuesto, agresores y víctimas individuales, pero en su origen existe un problema profundo: una ideología que pretende mantener a las mujeres bajo control y sometidas", ha sostenido.

Por tanto, ha subrayado que "esta violencia no es el resultado de actos aislados ni de sucesos inexplicables" y, al contrario, "son los prejuicios de género, profundamente arraigados en la sociedad, los que generan consecuencias tan graves y lamentables".

"La organización social obliga a las mujeres a vivir en condiciones de desigualdad y dependencia material, en una situación de precariedad. No las reconoce como ciudadanas de pleno derecho, en igualdad de condiciones con los hombres, ni les ofrece la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales", ha lamentado.

Así, el Ayuntamiento ha puesto el acento en "la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres". "La dignidad, la libertad sexual y la integridad física de las mujeres son derechos inviolables. Cualquier acto que atente contra estos derechos es absolutamente reprobable, injusto e inaceptable y no tiene cabida en nuestra sociedad", ha concluido.

DIPUTACIÓN

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado también una declaración institucional en la que expresa su "más enérgica condena" frente a la agresión sexual contra una menor sucedida la en Arrasate y manifiesta "su cercanía y solidaridad" con la víctima.

Según el Protocolo Institucional contra la Violencia hacia las Mujeres de Gipuzkoa, la Diputación se ha adherido a la declaración de condena del Ayuntamiento de Arrasate.

"La libertad y la integridad física de la persona son derechos inviolables. Las conductas que atenten contra estos derechos no tienen lugar en nuestra sociedad. Este tipo de hechos tiene su origen en la falta de igualdad entre hombres y mujeres, en actitudes e ideas machistas que pretenden dominar y controlar a las mujeres", ha afirmado.

Por todo ello, ha resaltado que "todas las mujeres tienen derecho a disfrutar del espacio público y de las relaciones sociales con total libertad". "Queremos calles, barrios, municipios y ciudades libres de violencia machista", ha concluido.