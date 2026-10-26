Denuncian que el Ayuntamiento de Vitoria sigue sin ofrecer alternativa habitacional a la familia desahuciada el viernes

Representantes del Sindicato Socialista de Vivienda denuncian la situación de la familia desahuciada de Sansomendi - EUROPA PRESS

VITORIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Socialista de la Vivienda ha denunciado que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sigue sin ofrecer una alternativa habitacional "de calidad y permanente" para la familia con seis menores a cargo desahuciada el pasado viernes de la vivienda en la que residía en el barrio Sansomendi.

Esta plataforma ha explicado que la familia ha mantenido este lunes, junto a representantes del sindicato, un encuentro con los los Servicios Sociales de Base de la capital alavesa. En el mismo, el sindicato ha solicitado que se ofrezca "una alternativa de calidad y permanente" para esta familia, según ha informado esta entidad en un comunicado.

No obstante, ha denunciado que el Ayuntamiento "no ha ofrecido absolutamente nada", más allá de prorrogar por tres días más la estancia de esta familia en el albergue municipal para personas sin hogar, en el que permanece desde el viernes.

Una vez transcurrido esos tres días --ha añadido el Sindicato Socialista de la Vivienda-- la familia deberá volver a los Servicios Sociales "para ver si puede seguir prorrogándose la estancia". Además, ha informado de que "les han comunicado que ante cualquier emergencia u otra situación que requiriera de las plazas del albergue, podrían ser expulsados a la calle".

El sindicato ha denunciado la "dejadez absoluta" del Ayuntamiento. "El problema es evidente: esta familia no puede encontrar una vivienda en el mercado libre y las viviendas del mercado protegido son escasas o no se ofrecen", ha criticado.

En este sentido, ha recordado que la sociedad municipal Ensanche 21 "tiene en Gasteiz al menos 300 viviendas, muchas de las cuales están en desuso". Además, ha denunciado que en lugar de habilitar viviendas para situaciones de emergencia, las instituciones se han dedicado a "vender pisos de propiedad pública a grandes especuladores".