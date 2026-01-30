Deportistas vascos se suman a la iniciativa "Brazaletes de Esperanza" que visibiliza necesidades de personas con cáncer

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Deportistas vascos de diversas modalidades y categorías se sumarán este fin de semana y el siguiente a la iniciativa "Brazaletes de Esperanza", con el objetivo de dar visibilidad a las necesidades de las personas con cáncer y sus familias. Además, en Bizkaia se repartirán pulseras e información sobre los servicios gratuitos de la Asociación Contra el Cáncer, en varias localidades, según ha informado la asociación Contra el Cáncer en Bizkaia.

Asimismo, en febrero, la Asociación en Bizkaia y la Fundación Athletic Club darán comienzo a la iniciativa Walking Football para personas supervivientes de cáncer y en situación de cronicidad.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, la Asociación Contra el Cáncer pone en marcha, por tercer año consecutivo, la iniciativa Brazaletes de Esperanza, que este año lleva por lema "El símbolo que nos une." La iniciativa consiste en portar un lazo de color verde, el color de la Asociación y el color de la esperanza, con el objetivo de visibilizar y convertir el brazalete en un símbolo universal contra el cáncer que acompañe, sostenga y humanice la enfermedad.

Este año, Brazaletes de la Esperanza busca sensibilizar a la sociedad uniendo el deporte alrededor de las personas con cáncer, sus familias y quienes las cuidan. El objetivo es poner el foco en las diferentes necesidades con las que conviven pacientes y familiares, reivindicando un modelo de atención integral adaptado a cada realidad.

En este sentido, para la Asociación Contra el Cáncer humanizar la atención implica situar a la persona en el centro del sistema, no sólo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial.

Durante las jornadas de este fin de semana y de próximo, jugadores y jugadoras de los clubes que participen en la iniciativa, junto con cuerpos técnicos y árbitros, saldrán al campo con una cinta similar a la que se suele utilizar en los momentos de luto: en lugar de negra, será de color verde. Se contará con la participación de los equipos de las competiciones oficiales de diferentes ligas deportivas a nivel estatal.

En Bizkaia, el Athletic Club ha invitado a representantes institucionales de la Asociación en Bizkaia a presenciar el partido del este domingo, 1 de febrero, frente a la Real Sociedad, durante el cual los jugadores se sumarán a la iniciativa luciendo brazaletes verdes.

Además, se cuenta con la implicación de la Federación Vizcaína de Fútbol y la participación de equipos como Sestao River Club, Sociedad Deportivo Zamudio, Iraultza Futbol Taldea de Zamudio, Club Portugalete, Ermua Club Deportivo, así como Club de Baloncesto Balmaseda S.B.T. y Tabirako Saskibaloi Taldea, entre otros.

La campaña, que empezó en 2024 como una iniciativa deportiva, se está convirtiendo en un movimiento social con la implicación de instituciones públicas y la sociedad, en general, porque el cáncer convive en todos los ámbitos de la sociedad.

Así, durante el mes de febrero, la Asociación repartirá pulseras verdes e información sobre los servicios gratuitos que ofrece a personas con cáncer y familiares. Concretamente, estará presente en las sedes de la Asociación en Amorebieta-Etxano, Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua y Ondarroa, así como en municipios como Basauri, Elorrio, Galdakao, Getxo, Mungia, Portugalete, Sestao, Trápaga o Zamudio. Las actividades estarán reforzadas con una campaña publicitaria.

Por último, el próximo 5 de febrero darán comienzo los entrenamientos del programa Walking Football dirigido a personas supervivientes de cáncer o en situación de cronicidad, que la Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia pone en marcha junto con la Fundación Athletic Club.

Con esta iniciativa ambas entidades refuerzan su apuesta conjunta por el deporte como herramienta de bienestar físico, emocional y social, así como para disminuir el impacto del cáncer y mejorar la calidad de vida de las personas.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero, la Asociación Contra el Cáncer presenta su modelo de atención integral, basado en las prioridades que persona con cáncer y familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano durante su tratamiento.

Por todo ello, la Asociación ha ampliado su cartera de servicios gratuitos, para dar respuestas a las demandas de pacientes y familiares, incluyendo fisioterapia, ejercicio físico oncológico y nutrición, entre otros.

Durante el pasado año la Asociación en Bizkaia atendió a 2.153 personas con sus servicios gratuitos (siendo el 53% pacientes y el 47% familiares), lo que supone un incremento del 37% en la atención.