Desalojadas 15 personas de un edificio abandonado en Galdakao en riesgo de colapso tras el desprendimiento del tejado

La Ertzaintza desaloja un edificio abandonado en Galdakao (Bizkaia) - ERTZAINTZA

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas han sido desalojadas de un edificio abandonado en Galdakao (Bizkaia) que se encontraba en riesgo de colapso tras el desprendimiento del tejado. Uno de los desalojados ha sido detenido por la Ertzaintza, ya que le constaba una orden judicial de detención en vigor, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Agentes de la comisaría de la Ertzaintza de Ibaizabal, con el apoyo de recursos de la Unidad de Brigada Móvil y en coordinación con la Policía local de Galdakao, han procedido este miércoles al desalojo de las personas que se encontraban dentro de un edificio abandonado sito en el barrio Bengoetxe de la localidad vizcaína.

El desalojo se ha llevado a cabo debido al "grave riesgo" para la integridad física de las personas que pernoctan en el interior debido al mal estado de la estructura del inmueble, que ha sido constatado por un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Galdakao, determinando el riesgo de colapso del inmueble, según ha precisado Seguridad.

Quince personas que se encontraban en el interior han podido salir sin problemas y los bomberos han comprobado que no quedaba nadie en el interior. Posteriormente, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar las identidades. Dos de ellas han sido trasladadas a sus dependencias para comprobar su situación legal en el Estado.

La Ertzaintza ha procedido a la detención de uno de los identificados, de 30 años, ya que tenía en vigor una requisitoria judicial de detención. Otro de los desalojados ha sido atendido por un recurso sanitario, puesto que presentaba un corte en la frente, ocasionado por él mismo, y, posteriormente, ha sido trasladado a un centro sanitario.

Además, dos de los identificados han comenzado a agredirse mutuamente, por lo que los agentes de Brigada Móvil han tenido que intervenir para evitar que continuaran peleándose. Tres de ellos han necesitado asistencia médica.

Operarios de obras del Ayuntamiento de Galdakao han procedido a tapiar el edificio con el fin de evitar que nadie acceda de nuevo a su interior.