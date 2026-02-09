Desarticulado en Bizkaia un grupo dedicado a estafas en Internet mediante anuncios falsos de videoconsolas y smartphones. - GUADIA CIVIL

El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia ha desarticulado un grupo criminal asentado en el territorio vizcaíno, miembros de un clan familiar, que se dedicaba a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de videoconsolas y smartphones. Cinco personas están siendo investigadas, entre ellas un menor de 15 años, en el marco de esta operación denominada 'Negare', según ha informado la Guardia Civil.

La investigación se inició en enero de 2025, a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer en la Comandancia de Segovia, en la que manifestaba haber sido víctima de una presunta estafa tras intentar adquirir una videoconsola a través de una conocida plataforma de compraventa por Internet.

La perjudicada realizó un pago en concepto de señal, mediante la opción bancaria denominada HalCash (medio de pago en el que se envía dinero al teléfono móvil del vendedor, proporcionándole un código PIN e indicándole el cajero al que debe dirigirse para realizar la extracción), sin llegar a recibir nunca el artículo ofertado.

Los agentes averiguaron que no se trataba de un hecho aislado, sino un 'modus operandi' reiterado y detectaron la existencia de un grupo, compuesto por seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia, que, al parecer, se dedicaban de manera continuada a ofrecer videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama a través de internet.

Según han relatado desde la Guardia Civil, una vez ganada la confianza de los compradores, los presuntos autores solicitaban cantidades de dinero como reserva o señal, en su mayoría por el método de pago HalCash, sin que posteriormente se produjera el envío de los artículos ofertados.

Para la comisión de las estafas, el grupo habría utilizado documentación personal de terceras personas y llegaron a suplantar la identidad de cuatro víctimas, con el fin de "dificultar la labor de investigación y dar apariencia de legitimidad a las transacciones".

En la operación, se procedió a investigar a cinco personas, tres hombres, una mujer y un menor de 15 años, y se esclarecieron 28 hechos delictivos, con un beneficio económico obtenido cercano a los 8.000 euros. Se atribuye a los presuntos autores los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil ha constatado, hasta el momento, la existencia de un total de 28 personas perjudicadas en distintas provincias, entre ellas una en Gipuzkoa y otra en Álava. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en las compras a través de plataformas digitales y, en este sentido, ha instado a desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o con precios muy por debajo del valor de mercado, así como a evitar realizar pagos anticipados o señales a vendedores desconocidos.

Utilizar siempre los sistemas de pago seguros ofrecidos por las propias plataformas y desconfiar si se solicita continuar la conversación o el pago fuera de la aplicación son otras de las recomendaciones.

Con esta operación, la Guardia Civil de Bizkaia "reitera su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, impulsando investigaciones coordinadas que permiten proteger a los ciudadanos frente a nuevas modalidades de ciberdelincuencia".

Por otro lado, ha recordado que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.

Entre los procedimientos penales disponibles, están precisamente las estafas informáticas, como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico. A ellas se suman daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos.

Por su parte, los procedimientos administrativos disponibles son la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación.