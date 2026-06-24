Descartada la existencia de un incendio en el monte Oiz (Bizkaia)

Archivo - Un helicóptero en labores de extinción - ARNAITZ RUBIO APREA - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha descartado la existencia de un incendio en el monte Oiz, en la zona de Muxika (Bizkaia), después de desplazarse al lugar ante las llamadas que alertaban de la existencia de humo.

Según ha informado la Ertzaintza, sobre las 7.30 horas de este miércoles, se han recibido llamadas de vecinos de Galdakao y Durango alertando de la existencia de columnas de humo.

Como consecuencia, se ha movilizado un helicóptero de la Ertzaintza para localizar el posible incendio en el monte Oiz, en el término municipal de Muxika. Desplazados al lugar, no se han localizado las columnas de humo, por lo que la Policía vasca ha dado por concluida la actuación.