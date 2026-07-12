Descenso notable de las máximas por debajo de los 30 grados en la costa este lunes en Euskadi

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BILBAO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada en la que remitirá el calor de forma notable en la zona cantábrica, quedando las máximas por debajo de los 30 °C cerca de la costa.

Hacia el interior el descenso será más leve, llegando a ser inapreciable en el Valle del Ebro. En el cielo predominarán las nubes medias y altas, sobre todo durante la segunda mitad del día, con algunas nubes bajas también en la zona cantábrica. Vientos débiles de dirección variable; a lo largo del día irán imponiéndose los de componente norte.