Descenso de las temperaturas y ambiente nubosos, este jueves en Euskadi

Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 15 - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente, de nuevo, poco nuboso en las horas centrales, con nubes bajas en la mitad norte, especialmente de madrugada y primeras horas y al anochecer, momentos en los cuales podría lloviznar de forma dispersa.

El viento soplará variable flojo, girando a norte-noroeste por la tarde con intervalos moderados. Las temperaturas descenderán un poco, con máximas que se situarán, en general, por debajo de los 35 ºC y en el litoral rodarán los 25-28 ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 17 ºC del interior y los 21 ºC en la costa.