Descenso de las temperaturas y chubascos, este miércoles en Euskadi

Archivo - Lluvia en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi una jornada marcada por el descenso de las temperaturas y chubascos, con máximas en torno a los 20 ºC en todo el territorio.

De madrugada todavía permanecerá activo el frente y seguirán las precipitaciones generalizadas. A partir de la mañana se alternarán algunos claros con chaparrones que llegarán desde el mar y que afectarán principalmente a la mitad norte. El viento soplará del norte, intenso por momentos.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 21 ºC en el litoral y los 19 ºC en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 11 ºC en el interior y los 17 ºC en la costa.