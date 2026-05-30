Descenso de las temperaturas, especialmente en el sur, este domingo en Euskadi

Jornada fresca - EUROPA PRESS

BILBAO 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada en la que volverán a bajar las temperaturas, de manera notable en puntos de la mitad sur, y las máximas serán primaverales en todos los sitios.

El día comenzará con abundante nubosidad de tipo bajo e incluso algunas lloviznas en puntos de la mitad norte; a lo largo de las horas centrales se abrirán claros y la tarde será soleada en general. El viento será del norte, con rachas fuertes; y en la costa tenderá a soplar del noroeste.