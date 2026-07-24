Descenso de las temperaturas máximas hasta los 25 ºC y riesgo de tormentas, este sábado en Euskadi

Cielos muy nublados en la costa de Bizkaia (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi un cambio de tiempo notable, con un descenso acusado de las temperaturas máximas que no superarán los 25 ºC.

La jornada comenzará con predominio de los claros y tiempo sereno, pero a lo largo de la mañana se irá nublando el cielo e incluso podría precipitar ya en algunos puntos.

Por la tarde-noche el cielo estará nublado y se producirán algunos chubascos tormentosos, que podrían ser localmente intensos e ir acompañados de granizo, especialmente en la mitad norte.

A partir de la mañana soplará el viento del noroeste con intensidad y las temperaturas diurnas bajarán de manera acusada en el interior, siendo el descenso de las temperaturas moderado en el litoral. Las máximas se quedarán rondando los 25 ºC en prácticamente todo el territorio, mientras que las mínimas oscilarán entre los 13 ºC del interior y los 18 ºC en la costa.