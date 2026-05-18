Descienden a cuatro las personas confinadas en el crucero 'Ambition' con gastroenteritis común

Pasajeros en las cubiertas del crucero 'Ambition' - M. Dylan - Europa Press

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas con gastroenteritis común que permanecen aisladas a bordo del crucero 'Ambition' que ha atracado este lunes en el Puerto de Getxo ha descendido a cuatro, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Euskadi, tras el desembarque de los pasajeros asintomáticos autorizado esta mañana por los servicios de Sanidad Etxerior.

En un comunicado, la delegación ha explicado que los servicios de Sanidad Exterior han llevado a cabo la inspección correspondiente y valorado la situación sanitaria a bordo, dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas, de modo que ha autorizado el desembarque de las personas asintomáticas.

A las 18.00 horas está previsto que el buque parta con destino a La Rochelle (Francia) y posteriormente, continuará su travesía por otras ciudades europeas, según ha recordado.