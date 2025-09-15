Un desfile de perros de adiestramiento abrirá este martes el 'Campeonato Mundial FCI-IGP' en Vitoria-Gasteiz

Se celebrará hasta el domingo con varias pruebas en las instalaciones municipales del parque de Gamarra

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vitoria-Gasteiz se convierte hasta el domingo 21 de septiembre en el punto de encuentro internacional de adiestramiento canino, con la celebración de la trigésimo tercera edición del 'Campeonato Mundial FCI-IGP', que se inaugurará este martes con un desfile de perros de adiestramiento por la calles de la capital alavesa.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado este lunes que el evento partirá a las 17.15 horas del aparcamiento de Mendizorrotza y transcurrirá por el Paseo de Cervantes, el Paseo de la Senda y el parque de La Florida hasta llegar a Plaza de España, sobre las 18.00 horas.

Se trata de la primera vez que España acoge este evento, que congregará a los 146 mejores adiestradores de perros de raza procedentes de 35 países. Los canes de élite medirán sus habilidades en las modalidades de obediencia, protección y rastro. Las dos primeras se desarrollarán en las instalaciones municipales del parque de Gamarra y la de rastro, en terrenos labrados de Guevara, Maturana, Heredia y Salvatierra.

La concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha señalado que "para Vitoria-Gasteiz es un privilegio ser sede de este campeonato que reúne durante una semana a las y los mejores adiestradores del mundo y que, además, permitirá a la ciudadanía comprobar las habilidades de los canes participantes".

Asimismo, ha indicado que "los canes participantes están entrenados para cumplir funciones esenciales para la sociedad, como la localización de personas desaparecidas en catástrofes naturales, la detección de sustancias ilícitas y el apoyo indispensable a fuerzas de seguridad y equipos de rescate".

Las pruebas competitivas comenzarán el miércoles 17 de septiembre, a las 8.00 horas, y finalizarán el domingo 21, a las 15.00 horas. Contará con la participación de 146 perros y guías procedentes de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Japón, China, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, Hungría, Reino Unido, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, Ucrania, Polonia, Portugal, España, entre otros.

Entre las especies de mascotas que se van a dar cita en la capital alavesa, los asistentes van a poder observar ejemplares de pastor belga, como la raza más numerosa, seguida por malinois, pastor alemán, rottweiler, doberman y boxer, entre otros.

El campeonato, organizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y Basquetour.