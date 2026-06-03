Designados los magistrados que juzgarán las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza

VITORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las magistradas Beatriz Román Gobernado y Sara Mallen Basterra, junto con el magistrado-juez Álvaro Silván Hernández, han sido designados para enjuiciar el caso por las presuntas filtraciones de exámenes en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza de 2018.

La designación de estos tres magistrados se ha producido a raíz de la decisión de apartarse del caso de los tres magistrados de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Álava que iban a encargarse inicialmente de enjuiciar estas presuntas irregularidades, una decisión que fue aceptada por la Audiencia Provincial de Álava debido a la participación de estos jueces en fases previas de este procedimiento.

La Audiencia de Álava concluyó que la petición de Jesús Alfonso Poncela, Elena Cabero Montero y Ana Jesús Zulueta Álvarez de abstenerse de juzgar este caso está justificada, puesto que su continuidad en la causa podría "comprometer su neutralidad" debido a que habían intervenido en decisiones relacionadas con la instrucción del caso.

Beatriz Román Gobernado, titular de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Álava, será la presidenta del tribunal que juzgará las presuntas filtraciones de la OPE 2018 de Osakidetza.

La acompañarán en el tribunal Álvaro Silván Hernández, magistrado-juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que actualmente desempeña sus funciones jurisdiccionales en el Tribunal de instancia de Vitoria-Gasteiz, en la sección civil; y la magistrada Sara Mallen Basterra, actualmente destinada en el Tribunal de instancia de Vitoria-Gasteiz, en la sección de menores.

Una vez adoptada esta medida, el siguiente paso en este procedimiento será la celebración de la audiencia preliminar, según han informado fuentes del TSJPV.