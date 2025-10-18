Desmanteladas dos plantaciones de marihuana en Bizkaia y tres personas imputadas por delitos contra la salud pública

Una de las plantaciones desmanteladas por la Ertzaintza - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha desmantelado dos plantaciones de marihuana durante los primeros quince días del mes de octubre en las localidades vizcaínas de Erandio y Lezama, y ha abierto diligencias como imputados a tres personas por delitos contra la salud pública.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza pudo localizar dos fincas rurales en Erandio y Lezama donde se cultivaban sustancias ilegales a raíz de diversas informaciones recibidas a través de vecinos de la comarca de Txorierri que apuntaban a la existencia de plantaciones de marihuana en la zona.

La primera plantación fue desmantelada el día 2 de octubre en una zona rural de Erandio. Efectivos policiales fueron testigos de la existencia de una huerta donde había una decena de plantas de gran tamaño en fase de crecimiento y, en la misma finca, en un local destinado a secadero, se localizaron un gran número de ramas con cogollos a la espera de ser despalillados.

Tanto las plantas en cultivo como los cogollos fueron incautados y al propietario de las mismas se le abrieron diligencias como investigado por un delito contra la salud pública.

A otros dos hombres se les han imputado hechos similares tras ser descubierta otra plantación el pasado miércoles, 15 de octubre, en la localidad vizcaína de Lezama. Los agentes encargados de las pesquisas accedieron a los invernaderos y a una casa de aperos ubicada en la finca, y encontraron una treintena de plantas en fase de crecimiento, un gran número de cogollos en rama y otros cortados y repartidos en cajas, han indicado las mismas fuentes.

A las dos personas responsables de la plantación se les informó sobre su imputación en un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.