Desviados cuatro vuelos con destino Bilbao por fuertes rachas de viento que han alcanzado los 107 km/h

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro vuelos con destino Bilbao han tenido que ser desviados a otros aeropuertos como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en Euskadi, que les han impedido tomar tierra en La Paloma. A lo largo de la mañana, el viento del sus suroeste ha llegado a alcanzar los 107 kilómetros por hora en Orduña y los 105 km/h en La Arboleda.

Según han informado a Europa Press fuente de Aena, el avión procedente de Munich, que tenía previsto aterrizar a las 10.50 horas en Loiu, ha tenido que regresar a su punto de origen.

A las 12.20 horas, ha sido desviado a Vitoria un vuelo procedente de Londres y, posteriormente, también al aeropuerto vitoriano otro procedente de Tenerife con llegada prevista a Bilbao a las 13.50 horas.

Por último, el vuelo de Barcelona que preveía tomar tierra en el aeródromo bilbaíno a las 13.40 horas, se ha visto obligado a regresar al aeropuerto de origen.