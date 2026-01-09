Desviados dos vuelos con destino en el aeropuerto de Bilbao por rachas de viento de hasta 147 km/h en Bizkaia

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos vuelos procedentes de Oporto y Londres, que tenían como destino el Aeropuerto de Bilbao, han tenido que ser desviados al aeropuerto de Barcelona, debido a las fuertes rachas de viento que azotan este viernes Bizkaia, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, la estación meteorológica del cabo Matxitxako, en Bermeo, ha anotado rachas máximas de 147 km/h, mientras en Punta Galea (Getxo) se han registrado vientos de 122 km/h, y en el monte Oiz de 115 km/h.

La intensidad del viento ha llevado a activar, desde las seis de esta mañana y hasta el final de la jornada, el aviso amarillo en Euskadi ante la previsión de que se puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en el litoral y durante las horas centrales del día, cuando se podría alcanzar más de 110 km/h.