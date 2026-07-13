Detectados niveles superiores de legionela en varias instalaciones municipales de Llodio (Álava)

Archivo - Imagen del consistorio de Llodio. - AYUNTAMIENTO DE LLODIO - Archivo

VITORIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llodio (Álava) ha detectado niveles de legionela superiores a los parámetros recomendados en el frontón de Areta, la Casa de Cultura de Areta, las instalaciones deportivas de Gardea y el campo de fútbol de Altzarrate, tras los últimos análisis realizados en varias instalaciones municipales.

Ante esta situación y aplicando de forma rigurosa los protocolos sanitarios vigentes, ha informado que ha activado de manera inmediata las medidas preventivas necesarias para garantizar en todo momento la seguridad de la ciudadanía y la protección de la salud pública.

Por ello, en las instalaciones mencionadas se procederá al cierre temporal del suministro de agua y de todos aquellos elementos que requieran su utilización. El resto de las instalaciones podrán seguir utilizándose con normalidad, siempre que no impliquen el uso de los puntos de agua afectados.

Esta medida afecta exclusivamente al suministro de agua y a los elementos que funcionan mediante ella. Paralelamente, se llevarán a cabo los tratamientos técnicos necesarios para eliminar la presencia de legionela y restablecer todas las condiciones de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias.

El Consistorio alavés ha querido subrayar que se trata de una medida estrictamente preventiva y que no se ha detectado ningún caso asociado de legionelosis. El objetivo es recuperar la normalidad en las instalaciones afectadas lo antes posible, "con todas las garantías sanitarias y sin riesgo para la ciudadanía".

Asimismo, ha remarcado que las piscinas municipales no se encuentran afectadas por estas medidas. La calidad del agua de las piscinas se controla de forma permanente conforme a la normativa vigente y estas instalaciones son completamente seguras. Por ello, pueden utilizarse con total normalidad y sin ningún tipo de restricción.

"TRANQUILIDAD"

La alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, ha querido trasladar un "mensaje de tranquilidad" a toda la ciudadanía. "El Ayuntamiento ha actuado desde el primer momento con responsabilidad, aplicando rigurosamente los protocolos sanitarios y priorizando la prevención. Las medidas adoptadas responden únicamente a un criterio de prudencia y de protección de la salud pública", ha señalado.

Gastaka ha resaltado que "las piscinas municipales no están afectadas por esta situación y pueden utilizarse con total tranquilidad" y ha agradecido "la comprensión, la paciencia y la colaboración que la ciudadanía está demostrando durante estos días".

El Ayuntamiento de Laudio ha indicado que continuará informando sobre la evolución de la situación y comunicará la reapertura de todos los puntos de agua afectados una vez finalizados los tratamientos y confirmados los resultados favorables de los análisis de control.