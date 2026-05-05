Detenida en Llodio por sustraer joyas y dinero del domicilio de unos ancianos donde trabajaba como cuidadora

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BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 53 años, ha sido detenida por la Ertzaintza como presunta autora de un delito de hurto de piezas de joyería y realizar cargos y extracciones de dinero de manera fraudulenta, mediante una tarjeta bancaria, propiedad de una pareja de avanzada edad en cuyo domicilio, ubicado en la localidad alavesa, ejerce funciones de cuidadora.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, a raíz de la presentación de una denuncia a finales del pasado mes de abril, la Ertzaintza tuvo conocimiento de que una pareja residente en Llodio, un hombre de 84 años y una mujer de 81, habían sido presuntamente víctimas de una sustracción continuada de joyas y dinero.

Según la información aportada, echaban en falta de su casa varias piezas de oro, entre ellas, colgantes, anillos, pendientes, una pulsera y un reloj. Además, se habían percatado recientemente de cargos y retiradas de dinero en efectivo en cajeros automáticos a través de una tarjeta bancaria que estas personas, titulares de la misma, no habían realizado. El importe de dichos movimientos económicos superaba los 8.000 euros.

Agentes de la comisaría de Laudio se iniciaron las correspondientes investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. De esta forma, se pudo determinar que la persona autora de las extracciones bancarias y la utilización fraudulenta de la citada tarjeta había sido una mujer que trabajaba en la vivienda de las víctimas en tareas de cuidadora.

Además, fruto de las indagaciones practicadas, se ha confirmado que las joyas sustraídas habían sido ya vendidas por ella en establecimientos de segunda mano y compraventa de oro y alhajas, situados principalmente en Bizkaia.

Según ha informado Seguridad, la autora, de 53 años, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas a las que asistía en su vivienda, debido a su edad, habría utilizado la tarjeta bancaria de las víctimas, al parecer, paulatinamente y sin percatarse estas, desde el pasado mes de febrero. En cuanto a las joyas, las sustracciones habían comenzado anteriormente.

En la tarde de este lunes, se procedió a la detención de la implicada, que ha sido puesta a disposición judicial este martes, después de quedar concluidas las correspondientes diligencias policiales. La Ertzaintza mantiene abiertas las investigaciones sobre estos hechos.