Detenida una mujer de 25 años en Vitoria tras arremeter contra dos agentes que la separaron de una pelea con un hombre

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 25 años fue detenida el pasado viernes en Vitoria-Gasteiz como presunta autora de un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras haber arremetido contra dos agentes que acudieron para separar a dos personas, la detenida y otro hombre, de una pelea.

Según ha informado la Policía Local de la capital gasteiztarra, los hechos ocurrieron sobre las 23.15 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio nocturno fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Río Baias, ya que un hombre y una mujer se estaban peleando y estaban dando golpes a una furgoneta estacionada.

Cuando llegaron al lugar, los agentes separaron a las partes para aclarar lo ocurrido. Durante la intervención, la mujer continuó gritando, haciendo caso omiso a los continuos requerimientos de la patrulla, negándose a identificarse e incluso arremetió contra los agentes, por lo que fue detenida.