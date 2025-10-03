Detenida una mujer de 54 años por agredir a su pareja en una calle de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a última hora de la tarde de este pasado jueves a una mujer, de 54 años, como presunta autora de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia doméstica, tras agredir a su pareja en la vía pública.

La Guardia Urbana ha trasladado este viernes en un comunicado que los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas cuando una patrulla fue requerida a dirigirse a la calle Honduras, ya que una mujer estaba agrediendo a un hombre en plena vía pública.

Los agentes llegaron al lugar y se encontraron con la víctima que presentaba heridas en la cara. Al parecer había discutido con su pareja y esta le había arañado, huyendo del lugar posteriormente.

Los policías se entrevistaron con un testigo de los hechos, que corroboró lo manifestado por el varón agredido. La mujer, que fue localizada en las inmediaciones, reconoció los hechos. En vista de todas las manifestaciones y de las heridas que presentaba la víctima, la fémina fue detenida.