Detenida una pareja en Vitoria tras ser sorprendidos en una furgoneta con diversas drogas

VITORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 34 y 35 años, han sido detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos a bordo de una furgoneta en la carretera N-104, en Vitoria, en cuyo interior había diversas sustancias estupefacientes y una báscula de precisión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Hacia las siete y media de la tarde de este pasado miércoles, una patrulla de la Ertzaintza que realizaba funciones de protección ciudadana, que transitaba por la carretera N-104 en las afueras de Vitoria-Gasteiz, observó la presencia de una furgoneta parada en el arcén que no tenía activados los indicativos de emergencia, ni la correspondiente baliza de señalización.

La patrulla se detuvo detrás de este vehículo que, de repente, inició la marcha. La dotación policial le dio el alto un poco más adelante, en una zona segura para la circulación, y procedió a la identificación de la pareja ocupante.

El conductor no disponía del carné y, de la documentación del vehículo, únicamente presentó un contrato de arrendamiento de la furgoneta a nombre de otra persona, cuyo plazo ya había concluido hacía unos días. Además, tras serle realizado los correspondientes controles de alcohol y drogas, dio positivo en este último.

Según ha explicado la Consejería, ninguno de los dos ocupantes del vehículo ofreció "una explicación coherente" sobre su presencia y parada en la carretera.

REGISTRO

En un registro practicado en la furgoneta, fue hallado un maletín detrás de los asientos delanteros y tapado con unas prendas de vestir, donde había una docena de envoltorios con una sustancia en polvo de color blanco oscurecido y una bolsita con otra sustancia diferente, "presumiblemente estupefacientes", además de una báscula de precisión, tres botes de esteroides anabolizantes y un juego de ganzúas.

En vista de las sustancias halladas, el hombre, de 34 años, y la mujer, de 35, fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas y trasladados a dependencias policiales para la realización de los trámites correspondientes. Ambos deberán presentarse próximamente ante la autoridad judicial.