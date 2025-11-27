Detenida por su presunta implicación en el incendio de una vivienda en el que falleció un hombre, en Barakaldo

Edificio afectado por el incendio de Barakaldo en el que murió una persona - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida por su presunta implicación en el incendio de una vivienda en Barakaldo (Bizkaia) el pasado 13 de noviembre, en el que un hombre de 48 años falleció al arrojarse al vacío desde un tercer piso, mientras que otros tres resultaron heridos, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La investigación desarrollada por la Ertzaintza ha permitido la detención de una mujer presuntamente implicada en el incendio de una vivienda en Barakaldo. Los hechos ocurrieron minutos antes de las seis de la mañana del pasado 13 de noviembre, en un tercer piso de un bloque de viviendas de la calle El Carmen de la localidad de Barakaldo.

Varias llamadas alertaron a la Ertzaintza de que los vecinos de una vivienda que se encontraba en llamas solicitaban ayuda desde las ventanas. A la llegada de los servicios de emergencias, comprobaron que uno de los moradores del domicilio se había precipitado cayendo a la vía pública, y que otros dos seguían pidiendo auxilio desde las ventanas. Los Bomberos lograron rescatar a estas dos personas, y un cuarto habitante fue rescatado de un patio interior.

Los cuatro residentes de la vivienda, de entre 46 y 60 años, tres de nacionalidad española y otro de origen magrebí, tras ser asistidos por los servicios sanitarios en el lugar, fueron finalmente trasladados a los hospitales de Cruces y San Eloy. Horas después, falleció el hombre que se precipitó a la vía pública debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La Ertzaintza desde ese momento comenzó a investigar las causas del incendio con la hipótesis de que este había sido provocado.

La investigación se ha llevado a cabo desde la Ertzain-etxea de Sestao. Este pasado martes, se procedió a la detención en Barakaldo de una mujer, de 44 años y de nacionalidad española, por su presunta implicación en los hechos

La arrestada fue trasladada a dependencias policiales para continuar con las diligencias policiales. A su finalización será puesta a disposición judicial.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación.