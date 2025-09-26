Detenidas en Barakaldo (Bizkaia) cuatro personas tras robar durante su descarga ropa deportiva valorada en 13.000 euros

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas de entre 30 y 36 años de edad fueron detenidas la tarde de este pasado jueves en Barakaldo (Bizkaia) tras huir con seis cajas de ropa deportiva valorada en 13.000 euros de una empresa de un polígono industrial de Arrasate (Gipuzkoa) sustraída en un momento de descuido de los trabajadores que acababan de descargarla.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el robo tuvo lugar alrededor de las tres y media de la tarde de ayer en una empresa de un polígono industrial del municipio guipuzcoano de Arrasate.

Los detenidos aprovecharon un momento de descuido de los trabajadores que acababan de descargar la mercancía recién recibida y, tras sacar del almacén seis cajas llenas de prendas deportivas, e introducirlas en una furgoneta, fueron sorprendidos por un trabajador que dio la voz de alarma y se dieron a la fuga.

Los responsables de la empresa alertaron acerca de lo sucedido a la Ertzaintza. Una hora después, lograron localizarlos e interceptarlos en una calle de Barakaldo, y tras comprobar que en el interior de la furgoneta se encontraban las seis cajas sustraídas, los cuatro ocupantes fueron detenidos por un delito de hurto.

Las prendas, valoradas en más de trece mil euros, fueron restituidas al responsable de la empresa y los detenidos, con edades comprendidas entre los 30 y 36 años, trasladados a dependencias policiales.